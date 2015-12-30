انتخاب مصر مقرًرا لـ«المؤتمر العربى لمكافحة الفساد»

اختارت الدول العربية، مصر مقرراً للمؤتمر العربى لمكافحة الفساد والذى استضافته الجامعة العربية يوم 22 ديسمبر الجاري، حيث عُقدت الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب الصانع، ومشاركة وفود الدول العربية الأطراف فى الاتفاقية التى دخلت حيز التنفيذ عام 2013 وتهدف إلى تعزيز جهود التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية لمكافحة الفساد وتعقب مرتكبى جرائم الفساد.

وشاركت مصر فى فعاليات المؤتمر بوفد برئاسة السفير محمود سامى مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، وضم الوفد ممثلين عن “وزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة الرقابة الإدارية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

جدير بالذكر، أن هيئة المكتب للمؤتمر تتكون من ” رئيس ونائب للرئيس ومقرر”، وسيعٌهد للمكتب بمهام تنظيم أعمال المؤتمر والاجتماعات حتى انعقاد الدورة القادمة فى نهاية 2017.