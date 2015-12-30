أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

انتخاب مصر مقرًرا لـ«المؤتمر العربى لمكافحة الفساد»

Google+ Print
انتخاب مصر مقرًرا لـ«المؤتمر العربى لمكافحة الفساد» انتخاب مصر مقرًرا لـ«المؤتمر العربى لمكافحة الفساد»

مبنى وزارة الخارجية

اختارت الدول العربية، مقرراً للمؤتمر العربى لمكافحة الفساد والذى استضافته الجامعة العربية يوم 22 ديسمبر الجاري، حيث عُقدت الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب الصانع، ومشاركة وفود الدول العربية الأطراف فى الاتفاقية التى دخلت حيز التنفيذ عام 2013 وتهدف إلى تعزيز جهود التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية لمكافحة الفساد وتعقب مرتكبى جرائم الفساد.

وشاركت مصر فى فعاليات المؤتمر بوفد برئاسة السفير محمود سامى مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، وضم الوفد ممثلين عن “وزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة الرقابة الإدارية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

جدير بالذكر، أن هيئة المكتب للمؤتمر تتكون من ” رئيس ونائب للرئيس ومقرر”، وسيعٌهد للمكتب بمهام تنظيم أعمال المؤتمر والاجتماعات حتى انعقاد الدورة القادمة فى نهاية 2017.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية