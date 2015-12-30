«صناعة الإعلام»: منع ظهور توفيق عكاشة أو نشر أي أخبار عنه لمدة 3 أشهر

قررت غرفة صناعة الإعلام، منذ قليل، منع النائب توفيق عكاشة من الظهور على كافة الفضائيات التابعة لها، أو إذاعة أو نشر أي أخبار هو طرفًا فيها، ومقاطعة التغطية الإعلامية التي يشارك فيها لمدة 3 أشهر.

ويأتي ذلك لمخالفته مدونة السلوك المهني لضبط الأداء الإعلامي الصادرة عن الهيئة التنسيقية للإعلام المصري المتمثلة في، “اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والهيئة العامة للاستعلامات، ونقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين – تحت التأسيس، وغرفة صناعة الإعلام”.

كما قررت الغرفة، في اجتماع لها اليوم، مخاطبة المنطقة الحرة بأن تكون مدونة السلوك ضمن وثائقها المعتمدة في ضبط العمل وقواعده.