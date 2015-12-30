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بالصور.. إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ببيلا كفر الشيخ

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بالصور.. إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ببيلا كفر الشيخ بالصور.. إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ببيلا كفر الشيخ
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بعدد من قرى مركز بيلا، برئاسة المحاسب فادى شميس رئيس مركز ومدينة بيلا.

وتمت إزالة التعديات بحالتين فى قرية الجرايدة من مبانٍ مخالفة على الأرض الزراعية على مساحة قيراطين من الأراضى الزراعية تابعة لجمعية البشمة الزراعية.

كما تمت إزالة 3 مخالفات على الأرض الزراعية والتعديات بقرية الشطوط عبارة عن مبانٍ مخالفة على الأرض الزراعية على مساحة قيراطين، 5.5 قيراط تابعة لجمعية الوداد إصلاح زراعى.

وقال المحاسب فادى شميس رئيس مركز ومدينة بيلا، إن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية مستمرة، مشيراً إلى أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ أعطى تعليمات مشددة لإزالة التعديات من على الأراضى الزراعية.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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