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وكيل تعليم الغربية تتفقد مدارس القرى النائية

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وكيل تعليم الغربية تتفقد مدارس القرى النائية وكيل تعليم الغربية تتفقد مدارس القرى النائية
تفقدت فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء ، مدرسة ميت حبيب الإعدادية للبنين وتابعت أعمال الإنشاء والجدول الزمني لتسليمها، حيث رافقها مدير عام إدارة سمنود التعليمية.

جاءت الزيارة في إطار حرص مديرية التربية والتعليم، على تكثيف المتابعات الميدانية، لتشمل كافة المدارس بما فيها مدارس القرى النائية.
>وتوجهت فريدة إلى مدرسة محمد فريد الابتدائية بميت حبيب، تفقدت مكتبتها، وأوصت بفهرسة الكتب بشكل منظم خاصة "الأطالس".

وافتتحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، معرض أنشطة الصحافة المدرسية والتربية الفنية والتربية النفسية والاقتصاد المنزلي والعلوم، وكرمت الطلاب في احتفالية المدرسة السنوية فى حفظ القرآن الكريم والتفوق العلمى، بحضور رئيس مركز ومدينة سمنود.

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