بالصور.. بحث معوقات تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية فى فوه بكفر الشيخ

عقد المهندس محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه، اجتماعاً، اليوم الأربعاء بالأجهزة التنفيذية للمركز والمدينة، لبحث كل المشروعات الجارى تنفيذها فى الخطه الاستثمارية الخاصة بمركز ومدينة فوه.

وقال أبو غنيمة أن الخطة الاستثمارية تشمل "الإسكان الاجتماعى، مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، الموقف التنفيذى من توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، أعمال الرصف، الوحدات الصحية".

وأضاف رئيس مركز ومدينة فوه، أنه ناقش مع الأجهزة التنفيذية المعوقات التى تعترض هذه المشاريع، واحتياجات المركز والمدينة من عماله للصرف الصحى للصيانة والنظافة، وعمالة بصيانة الشبكات وفنيين للكهرباء للارتقاء بمستوى خدمات الصيانة فى المياه والصرف الصحى والكهرباء والنظافة.



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