أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. بحث معوقات تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية فى فوه بكفر الشيخ

Google+ Print
بالصور.. بحث معوقات تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية فى فوه بكفر الشيخ بالصور.. بحث معوقات تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية فى فوه بكفر الشيخ
عقد المهندس محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه، اجتماعاً، اليوم الأربعاء بالأجهزة التنفيذية للمركز والمدينة، لبحث كل المشروعات الجارى تنفيذها فى الخطه الاستثمارية الخاصة بمركز ومدينة فوه.

وقال أبو غنيمة أن الخطة الاستثمارية تشمل "الإسكان الاجتماعى، مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، الموقف التنفيذى من توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، أعمال الرصف، الوحدات الصحية".

وأضاف رئيس مركز ومدينة فوه، أنه ناقش مع الأجهزة التنفيذية المعوقات التى تعترض هذه المشاريع، واحتياجات المركز والمدينة من عماله للصرف الصحى للصيانة والنظافة، وعمالة بصيانة الشبكات وفنيين للكهرباء للارتقاء بمستوى خدمات الصيانة فى المياه والصرف الصحى والكهرباء والنظافة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365