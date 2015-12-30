محافظ أسوان يقرر باستقبال المستشفى الجامعى مصابا بأنفلونزا الخنازير

فى استجابة سريعة من اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، لما نشر فى وسائل الإعلام، عن رفض مستشفى أسوان الجامعى لاستقبال حالة المريض عبد النبى سيد أحمد "45 سنة"، والمصاب بالأنفلونزا الموسمية بعد تحويله من مستشفى الحميات لعدم وجود عناية مركزة ونقص أسطوانات التنفس بالمستشفى، قرر محافظ أسوان التنسيق الشخصى والفورى مع الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان لاستقبال الحالة والذى وافق على الفور بعد اتصال المحافظ به لاستكمال علاج الحالة بالعناية المركزة بالمستشفى الجامعى تحت إشراف الدكتور حسين الشريف عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفى أن المريض عبد النبى سيد تم عزله بمستشفى حميات دراو يوم 20 ديسمبر بعد تشخيص حالته باشتباه أنفلونزا موسمية، حيث تم أخذ عينات له للتأكد من إصابته بالمرض ليتم بعد ذلك تحويله إلى مستشفى حميات أسوان يوم 26 ديسمبر، لافتًا إلى أنه فور دخوله حميات أسوان تم التعامل مع المريض واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة ولكن نظرًا لظروف الحالة الصحية والتى تتطلب الحجز بالرعاية المركزة، وهو المتوفر فى المستشفى الجامعى بأسوان فقط، حيث يحتاج المريض يوميًا من 18 إلى 20 أسطوانة أكسجين لأنه يعانى من صعوبة شديدة بالتنفس.

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