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مستشفى حميات سوهاج تستقبل سيدة يشتبه فى إصابتها بأنفلونزا الطيور

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مستشفى حميات سوهاج تستقبل سيدة يشتبه فى إصابتها بأنفلونزا الطيور مستشفى حميات سوهاج تستقبل سيدة يشتبه فى إصابتها بأنفلونزا الطيور

أرشيفية

استقبل مستشفى حميات سوهاج، منذ قليل، ليلى ا.م 46 سنة ربة منزل محولة من مستشفى حميات طهطا شمال المحافظة، يشتبه فى إصابتها بمرض أنفلونزا الطيور، وتعانى ارتفاع درجة حرارتها وضيق فى التنفس، وتم أخذ عينات لفحصها فى المعامل المركزية والتأكد من إصابتها.

وأكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة أن هناك فريق طبى يقوم يوميا بالمرور على المدارس بالتعاون مع التأمين الصحى للكشف يوميا على طلاب المدارس، لرصد أى حالات اشتباه بمرض أنفلونزا الطيور.

وأشار الدكتوربيومى إلى أن المستشفيات يتوفر بداخلها الأمصال الخاصة بأنفلونزا الطيور، بالاضافة إلى التطعيمات فى المرحلة الإبتدائية والإعدادية وهى «دفتيريا - التيتانوس – الحمى الشوكية».

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