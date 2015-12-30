بالفيديو: الحركة المرورية بدبي في ليلة رأس السنة 2016

يظهر مقطع الفيديو هذا الحركة المرورية في ليلة رأس السنة 2016 حيث سيتم إغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى برج خليفة بدءً من تاريخ 31 ديسمبر 2015 من الساعة الثامنة صباحاً حتى الـساعة 12:30 بعد منتصف الليل. وسيتم توفير 5000 موقف إضافي في مناطق مختلفة لتسهيل مشاهدة عروض الألعاب النارية القادمة من برج خليفة، كما سيتم توفير 170 حافلة لنقل الجمهور من وإلى موقع الاحتفال. إلى جانب ذلك، سيتم تحديد منطقة نظامية لعبور المشاة على شارع الشيخ زايد إضافة إلى توفير أكبر عدد ممكن من سيارات الأجرة لنقل الركاب إلى موقع الحدث.