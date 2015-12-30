محمد بن راشد يصدر مرسومين بتشكيل مجلسي إدارة "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية" و"صندوق دبي للدعم المالي"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم "39" لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة سموه وعضوية كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبا للرئيس وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ومعالي محمد إبراهيم الشيباني وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

كما أصدر صاحب السمو حاكم دبي المرسوم رقم "40" لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة صندوق دبي للدعم المالي برئاسة عبدالرحمن صالح آل صالح وماجد سيف الغرير نائباً للرئيس وعضوية كل من الدكتور رياض محمد بالهول وعارف عبدالرحمن أهلي وحمدان خليفة الشاعر وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويُعمل بالمرسومين من تاريخ صدورهما ويُنشران في الجريدة الرسمية.

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