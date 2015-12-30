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صور|«المشاغب» ساخرًا من الجبلاية: أنا اتولدت إمبارح!

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صور|«المشاغب» ساخرًا من الجبلاية: أنا اتولدت إمبارح! صور|«المشاغب» ساخرًا من الجبلاية: أنا اتولدت إمبارح!

إبراهيم سعيد المدير الفني لنادي جولدي الرياضي

سخر إبراهيم سعيد المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي جولدي الرياضي من الخطأ الذي جاء بالكارنيه الذي حصل عليه من اتحاد الكرة كمدير فني، قائلاً: “اتحاد الكرة والمنطقة خلوني اتولدت إمبارح ومقيدني مدير فني من سنة 1979″.

وتابع المشاغب:”نزول كارنيه بتاعي لا يقلل من شان احد ونزلته علي سبيل الدعابه ولا اقصد شئ والخطا وارد واحترم الجميع وكل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده”

وأبرز المدير الفني لنادي جولدي الرياضي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مجموعه من الكلامات الساخرة “ انا عندي يوم وانا عازمكم في السبوع بتاعي و رجعوني للرضاعه تاني”.

 

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