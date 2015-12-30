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تجديد حبس عاطلان 15 يومًا لسرقة تاكسي بالإكراه في سوهاج‎

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تجديد حبس عاطلان 15 يومًا لسرقة تاكسي بالإكراه في سوهاج‎ تجديد حبس عاطلان 15 يومًا لسرقة تاكسي بالإكراه في سوهاج‎

أرشيفية

قررت محكمة جنح مركز سوهاج، تجديد حبس عاطلان 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة سيارة تاكسي.

وكان رئيس مباحث مركز سوهاج، قد تلقى بلاغًا من المجني عليه، مفاده أنه أثناء سيره بالتاكسي الخاص به، استوقفه المتهمان وطلبا منه توصيلهما لأحد الأماكن، وفي الطريق أشهر أحدهما السلاح الناري في وجهه، وقاما بسرقة الهاتف المحمول الخاص به ومتعلقاته الشخصية، واستوليا على التاكسي وفرا هاربين.

وتبين عقب تقنين الإجراءات تأكد صحة أقوال المُبلغ، وتم القبض على المتهمين، وبعرضهما على النيابة أمرت بـحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، والتي تم تجديدها إلى 15 يومًا.

 

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