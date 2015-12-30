«لافروف»: أمريكا بدأت تفهم أن الإرهاب في سوريا يمثل تهديدًا أكبر من الأسد

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية بدأت تعي أن الإرهاب في سوريا يشكل تهديدًا أكبر من الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف لافروف – في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية اليوم الأربعاء- “على الرغم من ذلك فإنه من الصعب القول بما ستكون عليه السياسة الأمريكية تجاه سوريا عقب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة”.

وتابع “من المؤكد أن الإدارة الأمريكية الحالية تفهم شيئا فشيئا أن الإرهاب في سوريا والشرق الأوسط أفظع بكثير من بشار الأسد ومما كان عليه صدام حسين ومعمر القذافي”.

وأوضح لافروف أنه “من الصعب للغاية القول بما ستكون عليه السياسة الخارجية في سوريا والمنطقة ككل عقب الانتخابات، خاصة وأنه حدث كثيرا وأن نسيت الوعود الانتخابية أو لم يتمكن الرئيس من الوفاء بها”.

وضرب وزير الخارجية الروسي مثلا بوعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بغلق معتقل جوانتانامو وبتناول قضية السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” في شرق أوروبا، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي شيء بهذا الصدد.