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جامعة أسيوط تحصل على شهادة الأيزو بجميع إدارتها للمرة الأولى

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جامعة أسيوط تحصل على شهادة الأيزو بجميع إدارتها للمرة الأولى جامعة أسيوط تحصل على شهادة الأيزو بجميع إدارتها للمرة الأولى

أرشيفية

أوصت الشركة المانحة لشهادة الأيزو 9001 بمنح الشهادة للنظام الإداري بجامعة أسيوط، بعد انتهاء المرحلة النهائية من عمليات المراجعة الخارجية المقررة من الشركة، والتي بدأت الأحد الماضي 27 ديسمبر واستمرت 4 أيام في سابقة هي الأولى من نوعها على صعيد الجامعات المصرية.

وتعد جامعة أسيوط الجامعة الوحيدة التي حصلت جميع الإدارات المستهدفة بنظامها الإداري على الشهادة طبقا للهيكل التنظيمي.

وعقدت الجلسة الافتتاحية اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمود شاكر عمار، أمين عام الجامعة والمشرف العام على الجودة، ومحمود سيد بخيت أمين عام الجامعة المساعد وممثل الإدارة العليا للجودة، ومحمد عباس دردير مدير التطوير الإداري والجودة بالجامعة، والمنتصر حسين أحمد والسيد جمال الدين عبد الحفيظ عبد العزيز أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع، والدكتور ضياء الحق محمد مصطفى أستشاري المشروع والمدير التنفيذي لمؤسسة أمبريلا للأنظمة والخدمات الاستشارية وفريق الجودة، وكلاء الوزارة ومديرين العموم ومديري الإدارات المستهدفة التي تخطت السبع عشر إدارة عامة والست وستون إدارة فرعية.

وحصلت جميع الإدارات المستهدفة بالجامعة، التي تضم 17 إدارة عامة و66 إدارة فرعية على الشهادة طبقا لمراجعات الجودة والهيكل التنظيمي بوحدة التطوير الإداري بعد مراجعتين كانت الأولى في نوفمبر الماضي، وتلتها مراجعة ديسمبر لتأهيل الحصول على الشهادة.

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