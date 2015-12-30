أسباب الصداع عند النساء فترة انقطاع الطمث

الصداع عند النساء فى مرحلة سن اليأس

أسباب الصداع فترة انقطاع الطمث

الصداع إحدى المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون، خاصة النساء عند تقدم العمر والاقتراب على مرحلة سن اليأس وانقطاع الطمث، نتيجة أسباب وعوامل مختلفة.>حول ذلك يقول دكتور محمد حجازى، أخصائى أمراض النساء والتوليد: تعانى كثير من النساء من الشعور بالصداع خاصة فترة سن اليأس ونتيجة انقطاع الطمث وعدم نزول الدورة الشهرية.>واستكمل د. محمد قائلا: "تتسبب مرحلة انقطاع الطمث عند النساء فى الشعور بالصداع بصورة ملحوظة بسبب الاضطرابات الهرمونية وخفض مستوى هرمون الأنوثة الذى تتعرض له المرأة فى هذه المرحلة.

وتابع د. محمد قائلا: "خفض مستوى مخزون البويضات وعملية التوبيض أحد أسباب حدوث انقطاع الطمث وعدم نزول الدورة الشهرية عند المرأة والذى يساهم فى خفض مستوى هرمون الأنوثة بالجسم مما يؤدى إلى شعور النساء بالصداع بصفة مستمرة.

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