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التيليجراف: ممارسة الجنس 21 مرة فى الشهر تقلل الإصابة بسرطان البروستاتا

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التيليجراف: ممارسة الجنس 21 مرة فى الشهر تقلل الإصابة بسرطان البروستاتا التيليجراف: ممارسة الجنس 21 مرة فى الشهر تقلل الإصابة بسرطان البروستاتا
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن ممارسة الجنس 21 مرة فى الشهر تقلل فرص الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 22%، وأوضح الباحثون أن ممارسة الجنس توفر عددًا من الفوائد الصحية مثل زيادة المناعة، وتحسين النوم، ويمكن أن تحمى من أمراض القلب.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 700 رجل متزوج فى منتصف العمر، ووجدوا أن ممارسة الجنس أكثر من 21 مرة فى الشهر خفضت خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 22%، وأشارت جنيفر رايدر من كلية الطب جامعة هارفارد، إلى أن البيانات الجديدة التى أثبتتها الدراسة مثيرة للغاية لافتةً إلى أنها فائدة إضافية جيدة للرجال.

ووفقاً للدراسة، قال الباحثون إن سرطان البروستاتا هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال حيث إنه مسئول عن 8% من جميع حالات السرطان الجديدة، و15% من السرطانات لدى الرجال، وهناك حوالى 1 فى 7 رجال سيتم تشخيصهم بسرطان البروستاتا خلال حياتهم. وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر موقع “The Telegraph”.

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مصر 365