وزير النقل: اتفقنا مع روسيا على تصنيع قطارات مكيفة بتكلفة مليار دولار

أعلن د.سعد الجيوشى وزير النقل، عن تصنيع وتوريد 700 عربة مكيفة درجة ثالثة من روسيا، بعد احتفالات رأس السنة، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار دولار، لافتا إلى أن أول عربة من هذه العربات سيتم استلامها يوليو المقبل.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسى على تصنيع وتوريد هذه العربات، على أن يتم إنشاء مصنع لتصنيعها محليا فى أبو زعبل بالاشتراك مع السكة الحديد والهيئة العربية للتصنيع، لافتا إلى أنه سيتم توريد من 40 إلى خمسين عربة شهريا بعد يوليو.

وقال وزير النقل، إنهم فى طريقهم لإنهاء مفاوضتهم مع الجانب الروسى لتخفيض التكلفة من أجل توقيع العقد النهائى.

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