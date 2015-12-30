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غواصة فرنسية تعمل بالطاقة النووية تعبر قناة السويس عائدة إلى بلادها

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غواصة فرنسية تعمل بالطاقة النووية تعبر قناة السويس عائدة إلى بلادها غواصة فرنسية تعمل بالطاقة النووية تعبر قناة السويس عائدة إلى بلادها
عبرت قناة السويس اليوم "الأربعاء" الغواصة الفرنسية التى تعمل بالطاقة النووية - سفير- قادمة من البحر الأحمر فى طريقها إلى البحر المتوسط عائدة إلى بلادها من المحيط الهندى.

وقال مصدر ملاحى مسئول بهيئة القناة - فى تصريح اليوم - إن الغواصة النووية الفرنسية قد تصدرت قافلة الجنوب قادمة من البحر الأحمر عبر ميناء السويس في طريقها للبحر المتوسط عبر ميناء بورسعيد حيث تم اتخاذ الاجراءات والتدابير المعتادة عند عبور مثل هذه الوحدات البحرية بما فى ذلك مرافقة إحدى قاطرات هيئة قناة السويس للغواصة خلال رحلة عبورها للمجرى الملاحى للقناة التى استغرقت نحو 12 ساعة متصلة .

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مصر 365