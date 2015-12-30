لاعب تشيلسي: جو غرفة الملابس أفضل منذ رحيل مورينيو

قال جون أوبي ميكيل لاعب تشيلسي إن الجو داخل غرفة ملابس فريقه صارت "أفضل" بعد رحيل المدرب السابق جوزيه مورينيو.

ورحل مورينيو بعد خسارة 9 لقاءات مع البلوز وحل محله الهولندي جوس هيدينك تاركا الفريق نقطة واحدة قبل مراكز الهبوط.

وقال ميكيل صاحب الـ351 مباراة مع تشيلسي، حسب جريدة "إندبندنت": "الأمور صارت أفضل وجو غرفة الملابس صار أفضل منذ تغيير المدرب".

وأضاف "مورينيو مدرب رائع وشخص رائع أيضا.. لكن كرة القدم لعبة قاسية وعليك أن تنسى تلك الأمور سريعا".

أما عن فرص تشيلسي هذا الموسم فقال ميكيل "يمكننا إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل، لا أرى أن ذلك الأمر قد فات أوانه".

"لدينا العديد من المباريات وإذا استمرينا في هذا الاتجاه بالحفاظ على نظافة شباكنا سنسجل الأهداف بالتأكيد، لم نخسر في 3 مباريات متتالية لذا فنحن في الطريق الصحيح".

وتعادل هيدينك في لقاءين مع تشيلسي فيما فاز المساعد ستيف هولاند في مباراة واحدة ليحتل المركز الـ14 بـ20 نقطة.