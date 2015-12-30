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رونالدو وميسي ونيمار يقودون هجوم تشكيل ' فرانس فوتبول ' للأفضل في 2015

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رونالدو وميسي ونيمار يقودون هجوم تشكيل ' فرانس فوتبول ' للأفضل في 2015 رونالدو وميسي ونيمار يقودون هجوم تشكيل ' فرانس فوتبول ' للأفضل في 2015

(إفي): ضمت التشكيلة المثالية لعام 2015 الصادرة عن مجلة (فرانس فوتبول) نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو وأربعة من لاعبي فريق برشلونة، داني ألفيش وأندريس إنيستا وليونيل ميسي ونيمار.

وتضم التشكيلة سبعة لاعبين من الدوري الإسباني، فبجانب اللاعبين السابق ذكرهم، هناك دييجو جودين لاعب أتليتكو مدريد، والبولندي كريتشوفياك لاعب إشبيلية.

ومن الدوري الإيطالي، هناك اللاعبان جانلويجي بوفون وجورجيو كيليني من فريق يوفنتوس، ومن الدوري الإنجليزي ضمت التشكيلة البلجيكي كيفين دي بروين الذي كان يلعب بصفوف فولفسبورج الألماني حتى منتصف الموسم قبل أن ينتقل لمانشستر سيتي.

وفيما يلي التشكيلة المثالية لعام 2015:

في حراسة المرمي: بوفون (يوفنتوس)

في خط الدفاع: داني ألفيش (برشلونة) وجودين (أتلتيكو مدريد) وكيليني (يوفنتوس) ودافيد ألابا (بايرن ميونخ)

في خط الوسط: كريتشوفياك (إشبيلية) وإنيستا (برشلونة) ودي بروين (مانشستر سيتي).

في خط الهجوم: ميسي ونيمار (برشلونة) وكريستيانو رونالدو (ريال مدريد).

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