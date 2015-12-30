وفد من مديرية"تعليم الأقصر" يقدم العزاء فى مطران الكنيسة الكاثوليكية

توجه وفد من مديرية التربية والتعليم بالأقصر، اليوم ،لمقر إيبارشية مدينة طيبة لتقديم العزاء في وفاة الانبا يوانس زكريا مطران الكنيسة الكاثوليكية.

ترأس الوفد طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر وضم كل من عبد الناصر بصرى مدير الخدمات بالمديرية، وحجاج حسن مدير إدارة العلاقات العامة، ومحمد منتصر رئيس قسم البئية والسكان، وسيد الطاهر رئيس مجلس أمناء المحافظة، ونبوى أبو الحجاج منسق اللامركزية، وعلى حسن منسق الوظائف الإشرافية، وعادل عبد الكريم من شئون الطلبة ومحمود فوزى وناصر فخرى من شئون العاملين وموسى عبدالله وكيل إدارة التربية البيئية والسكانية.

وكان مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، الأنبا يؤانس زكريا، لمناطق "الأقصر، أسوان، ونجع حمادي"، وافته المنية، فجر الأحد الماضي، عن عمر يناهز 66 عامًا، بعد إصابته بسكتة قلبية، أثناء تواجده في مقر إيبارشيته ، وحضر صلاة الجنازة، سفير الفاتيكان بالقاهرة، المونسينيو ربرونو موزارو، واثنين من البطريريك، ومستشار الفاتيكان، مندوبين عن بابا الفاتيكان، والأنبا يوساب، أسقف عام الأقصر، وتوابعها، ووفد رفيع المستوى من كهنة الإيبارشية، وأراخنة الكنيسة، ممثلي الشعب باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى الأقصر.

وترأس القداس الإلهى إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليكبحضور إيغريغوريس لحام، بطريرك الروم الكاثوليك بالقاهرة، ومكاريوس توفيق مطران الإسماعيلية وانطونيوس عزيز مطران الجيزة، والمطران حنا قلته معاون البطريرك، والأنبا بطرس فهيم مطران المنيا، والأنبا كيرلس مطران أسيوط، والأنبا يوسف أبو الخير مطران سوهاج، والأنبا يوساب مطران الأقباط الأرثوذكس، والأنبا يواقيم مطران إسنا.



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