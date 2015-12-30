"هندسة المنصورة" تناقش مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية

عقد قسم هندسة الأشغال العامة بكلية الهندسة بجامعة المنصورة ورشة عمل بعنوان "مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى" تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، وريادة الدكتور زكى زيدان عميد الكلية، وإشراف الدكتور ماهر عبد الرزاق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور مهندس عزت الصياد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية والعضو المنتدب، ومهندس إبراهيم موسى المراقب العام ووكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، ومهندس محمد رجب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والدكتور محرم فؤاد عبده الأستاذ بقسم هندسة الأشغال العامة، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة، والطلاب وخاصةً شعبة الهندسة المدنية.

ورحب الدكتور ماهر عبد الرازق بالحضور وحسن تعاونهم مع إدارة الكلية وأكد على أهمية تناول المشكلات المجتمعية بالدراسة والبحث فى سبيل إيجاد حلول واقعية لها يمكن تنفيذها على أرض الواقع تتناسب مع الإمكانيات المجتمعية بأقل تكلفة وجودة عالية.

وقدم المهندس عزت الصياد الشكر على دعوة إدارة الكلية وقطاع خدمة المجتمع للمشاركة فى مثل هذه الورش الهامة والحيوية والتى من شأنها تناول المشكلات المجتمعية بالبحث والعمل على إيجاد حلول لها ثم تحدث عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية والخدمات التى تقدمها، وتطور خدمـة مياه الشرب بالدقهلية، وكمية مياه الشرب المنتجة بالدقهلية والتى تصل إلى 1.396151 (متر3/ يوم).

كما استعرض نظم الصرف الصحى بالمحافظة فضلاً عن اهتمام الشركة بالتوعية والتى من شأنها العمل على تعظيم المشاركة المجتمعية لتنمية المجتمع والإيرادات، تعزيز مفهوم ترشيد الاستهلاك، المساهمة فى رفع كفاءة التحصيل، والعمل على تحسين الصورة الذهنية لدى المواطنين عن الخدمات المقدمة من الشركة، واستعرض - أعمـال مراقبة جودة ميـاه الشـرب والتى وتتم من خلال آليتين الأولـــى وهى الرقابــة الداخليــة ويقـوم عليـهـا قطـاع المعامـل والجــودة بالشـركة، والثانية وهى الرقابة الخارجية من خلال مديرية الصحة بالدقهلية - جهاز شئون البيئة - جهاز حماية المستهلك - الشركة القابضة - كليـة العلوم، وأيضاً أعمال مراقبة جودة الصرف الصحى، مثل شهادة (TSM) حصلت عليها ثلاث محطات معالجة صرف صحى، شـهادة (ISO) بالإضافة لشهادة ( TSM) لمحطة مياه ميت خميس، كما أن الشـركة بصدد اجراءات الحصول على شهادة (TSM) لعدد محطات فى المستقبل القريب.

وقدم الدكتور محرم فؤاد عبده شرحا يوضح أهمية تصميم بدائل لشبكات مياه الصرف، واكتشاف وقياس الانبعاثات، كما استعرض شارحاً أنظمة الصرف الصحى المتطورة باعتبارها حاجة ملحة يتحتم الإقتداء بها وتطبيقها على أرض الواقع، وأشار المهندس إبراهيم موسى المراقب العام ووكيل وزارة الزراعة بالدقهلية على أهمية الحفاظ على الثروة المائية والحد من الإسراف على مستوى الفرد والمجتمع وتكاتف الجميع نحو ذلك.

وأشاد المهندس محمد رجب باهتمام هندسة المنصورة بمناقشة المشكلات المجتمعية الملحة، واستعرض الدعم الذى تقدمة لتحسين اداء التشغيل من خلال المرور الدورى على محطات الرفع والمعالجة من خلال قطاع التشغيل والصيانة لتصحيح أى حيود عن المستهدف، استخدام برنامج للصيانــة المخططــة لـ(44) محطــة معالجــة صرف صحى، وتوفير قطع الغيار مع جـودتها قبل اتخاذ إجراءات الشراء والاستلام، والاهتمام بوضع الخطط التدريبية وموضوعات التدريب المطلوبة وأوزان الموضوعات النسبى من ساعات التدريب فضلاً عن استخدام برنامج للصيانــة المخططــة لـ (44) محطة معالجة صرف صحى.