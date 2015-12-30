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قوات البيشمركة تصد هجوما لداعش بعجلات مفخخة فى سنجار

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قوات البيشمركة تصد هجوما لداعش بعجلات مفخخة فى سنجار قوات البيشمركة تصد هجوما لداعش بعجلات مفخخة فى سنجار

>أفاد مصدر فى وزارة البيشمركة اليوم الأربعاء بأن قوات البيشمركة أحبطت هجوما لداعش بعجلات مفخخة فى محاولة لاقتحام قضاء سنجار عبر منطقة دوميز- سنجار شمال غرب الموصل.

وقال المصدر إن" قوات البيشمركة فجرت العجلات الخمسة التابعة لداعش وقتلت سائقيها قبل وصولها واقتحامها قضاء سنجار، مضيفا ان قوات البيشمركة تمكنت أيضا من قتل نحو عشرين من عناصر داعش كانوا برفقة العجلات المفخخة مع أسلحتهم الخفيفة لدى محاولتهم اقتحام القضاء".

وأشار المصدر إلى أن " أعدادا منهم لاذوا بالفرار باتجاه قضاء تلعفر غرب الموصل، وأن قوات البيشمركة تفرض سيطرتها بالكامل على كافة المحاور الامامية لقضاء سنجار لمنع أى محاولة اقتحام".

وكانت طائرات التحالف الولى قد تمكنت فجر اليوم الأربعاء من قصف تجمعات لداعش بالقرب من محور معسكر الكسك شمال غرب الموصل ،وقتلت ستة من عناصر داعش داخل المعسكر.
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مصر 365