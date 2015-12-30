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محققون ليبيون فى قضية هنيبعل القذافى يغادرون لبنان وسط تهديد

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محققون ليبيون فى قضية هنيبعل القذافى يغادرون لبنان وسط تهديد محققون ليبيون فى قضية هنيبعل القذافى يغادرون لبنان وسط تهديد

> قال مسؤول أمنى لبنانى إن أعضاء بعثة لتقصى الحقائق من ليبيا جاءوا إلى بيروت للتحقيق فى قضية المعتقل هنيبعل ابن الراحل معمر القذافى غادروا وسط مخاوف أمنية.

وأضاف المسؤول أن السلطات نصحت وفدا من وزارة العدل الليبية بمغادرة لبنان بعد توصلها لتهديد غير محدد على سلامة الوفد، والذى غادر لبنان أمس الثلاثاء، ولم يضف المسؤول مزيدا من التفاصيل، وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته تماشيا مع اللوائح.

يبقى هنيبعل القذافى رهن الاحتجاز لدى السلطات اللبنانية بعد تسليم خاطفين مجهولين له فى وقت سابق من هذا الشهر. ويجرى استجوابه حول اختفاء رجل الدين الشيعى البارز موسى الصدر بينما كان فى زيارة إلى ليبيا فى عام 1978.

طلب الوفد الليبى تسليم هنيبعل القذافى عن جرائم ارتكبت أثناء فترة حكم والده.
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