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الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخا باليتسيا اطلق من اليمن تجاه جيزان

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الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخا باليتسيا اطلق من اليمن تجاه جيزان الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخا باليتسيا اطلق من اليمن تجاه جيزان

> أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية فى اليمن أن قوات الدفاع الجوى السعودى اعترضت صباح اليوم صاروخا باليستيا تم إطلاقه من الأراضى اليمنية باتجاه مدينة جيزان -جنوب المملكة - حيث تم تدميره بدون أى أضرار .

وأضافت - فى بيان اليوم - ان القوات الجوية بادرت فى الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التى تم تحديد موقعها داخل الأراضى اليمنية .

وتشهد المناطق الحدودية الجنوبية للمملكة مع اليمن اعتداءات مستمرة من الميليشيات الحوثية وأعوان الرئيس المخلوع على عبدالله صالح ، تتمثل فى اعتداءات مسلحة ومحاولات اقتحام وكذلك إطلاق صواريخ من داخل الأراضى اليمنية تجاه المملكة تتصدى لها القوات المشتركة المدافعة عن الحدود.
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