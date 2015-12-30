الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخا باليتسيا اطلق من اليمن تجاه جيزان

> أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية فى اليمن أن قوات الدفاع الجوى السعودى اعترضت صباح اليوم صاروخا باليستيا تم إطلاقه من الأراضى اليمنية باتجاه مدينة جيزان -جنوب المملكة - حيث تم تدميره بدون أى أضرار .

وأضافت - فى بيان اليوم - ان القوات الجوية بادرت فى الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التى تم تحديد موقعها داخل الأراضى اليمنية .

وتشهد المناطق الحدودية الجنوبية للمملكة مع اليمن اعتداءات مستمرة من الميليشيات الحوثية وأعوان الرئيس المخلوع على عبدالله صالح ، تتمثل فى اعتداءات مسلحة ومحاولات اقتحام وكذلك إطلاق صواريخ من داخل الأراضى اليمنية تجاه المملكة تتصدى لها القوات السعودية المشتركة المدافعة عن الحدود.

>