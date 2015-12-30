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محكمة تونسية تصدر حكما بالإعدام ضد 3 متشددين تورطوا فى ذبح فرد أمن

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محكمة تونسية تصدر حكما بالإعدام ضد 3 متشددين تورطوا فى ذبح فرد أمن محكمة تونسية تصدر حكما بالإعدام ضد 3 متشددين تورطوا فى ذبح فرد أمن

>أصدرت محكمة تونسية حكما بإعدام ثلاثة متهمين كانوا تورطوا فى قتل عون أمن فى يناير الماضى، وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن المحكمة الابتدائية بالعاصمة، والمختصة بالنظر فى القضايا الإرهابية، قد أدانت المتهمين الثلاثة المتورطين فى قتل عون الأمن وحكمت عليهم بالإعدام.

وأدين المحكومون بتهم القتل العمد والرصد والتخطيط والانضمام لتنظيم إرهابى وارتكاب جرائم إرهابية، وتعود حادثة القتل إلى يناير الماضى عندما اعترض الجناة عون الأمن وهو على دراجة هوائية بمدينة الفحص وبادروا بتعنيفه بآلات حادة قبل أن يعمدوا إلى ذبحه.

وصدرت بحق المتهمين أحكام بالسجن ترتبط بقضايا أخرى تتراوح عقوبتها بين السجن عشر سنوات و22 سنة، وسبق أن أصدر القضاء التونسى هذا العام أحكاما بالإعدام ضد عنصرين تكفيريين تورطا فى قتل عون أمن عام 2013 .

وأبقى الدستور التونسى الجديد الصادر بعد الثورة فى 2014 على عقوبة الإعدام فى الجرائم الخطيرة مع أن تونس لا تطبق هذه العقوبة منذ بداية تسعينيات القرن الماضى بسبب الجدل المرتبط بحقوق الانسان والحق فى الحياة.
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مصر 365