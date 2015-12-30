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شرطة حماس تمنع الاحتفالات برأس السنة الجديدة فى غزة

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شرطة حماس تمنع الاحتفالات برأس السنة الجديدة فى غزة شرطة حماس تمنع الاحتفالات برأس السنة الجديدة فى غزة

>أعلنت الشرطة الفلسطينية التى تديرها حركة حماس فى قطاع غزة منع اقامة احتفالات برأس السنة
>لجديدة فى المطاعم والفنادق والمقاهى للحفاظ على "القيم والتقاليد الدينية" وتضامنا مع "الشهداء" فى "انتفاضة القدس".

وقال الناطق باسم الشرطة ايمن البطنيجى لوكالة فرانس برس أن "وزارة الداخلية ومديرية الشرطة لم تمنح أى تصريح لأى جهة سواء مطاعم أو فنادق أو صالات لإقامة حفلات بمناسبة نهاية العام"فى ليلة رأس السنة، مبينا أن عددا من هذه المطاعم والفنادق تقدمت "فعليا" للشرطة للحصول على إذن بإقامة هذه الحفلات.

وشدد على أن هذا المنع من "أجل الحد قدر المستطاع من أية مظاهر تتنافى مع عادتنا وتقليدنا وقيمنا وتعاليم ديننا الحنيف وتضامنا مع أإسر شهداء انتفاضة القدس" فى إشارة إلى الهجمات التى ينفذها فلسطينيون فى الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ ثلاثة أشهر.

وتابع "نستهجن أقدام البعض لإقامة حفلات برأس السنة فى ظل ما يعانيه من ظروف صعبة وحصار خانق وارتقاء العديد من الشهداء فى الإنتفاضة"، وقال البطنيجى أن الشرطة "تحمى وتحافظ على ممتلكات وأموال وأعراض شعبنا" مضيفا "الشرطة وفرت الحماية والأمن لاحتفالات الاخوة المسيحيين فى أعيادهم قبل يومين فى قطاع غزة"، وقال مصدر قريب من الشرطة أنه "سيتم منع أى حفلة تقام من غير ترخيص فى هذه الليلة بالذات".

وتقوم العديد من المطاعم والفنادق والمقاهى فى القطاع سنويا احتفالات فى قاعات مغلقة بمناسبة رأس السنة روادها غالبا من الشباب.
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