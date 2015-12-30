أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ المنيا ينفى وجود صفحات رسمية له على مواقع التواصل الاجتماعى

Google+ Print
محافظ المنيا ينفى وجود صفحات رسمية له على مواقع التواصل الاجتماعى محافظ المنيا ينفى وجود صفحات رسمية له على مواقع التواصل الاجتماعى
نفى اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، وجود أى صفحات رسمية خاصة به على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أنه لا علاقة له بأية صفحات منسوبة لشخصه.

وأشار إلى أنه يتلقى شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا فقط.

وكانت إحدى الصفحات قد أدعت عقب تعيين اللواء طارق نصر محافظا للمنيا إنها الصفحة الرسمية له.
>يذكر أن اللواء طارق حسن نصر تخرج من كلية الشرطة عام 1979، من مواليد 5 يناير 1956 من أبناء محافظة الشرقية.

وعمل بكافة قطاعات وزارة الداخلية وكان آخرها قطاع التفتيش والرقابة، وحكمدار بورسعيد ثم عين مديرا لأمن أسيوط ثم مدير لأمن الجيزة، وحاليا محافظا للمنيا فى 26-12-2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365