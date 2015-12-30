محافظ المنيا ينفى وجود صفحات رسمية له على مواقع التواصل الاجتماعى

نفى اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، وجود أى صفحات رسمية خاصة به على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أنه لا علاقة له بأية صفحات منسوبة لشخصه.

وأشار إلى أنه يتلقى شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا فقط.

وكانت إحدى الصفحات قد أدعت عقب تعيين اللواء طارق نصر محافظا للمنيا إنها الصفحة الرسمية له.

>يذكر أن اللواء طارق حسن نصر تخرج من كلية الشرطة عام 1979، من مواليد 5 يناير 1956 من أبناء محافظة الشرقية.

وعمل بكافة قطاعات وزارة الداخلية وكان آخرها قطاع التفتيش والرقابة، وحكمدار بورسعيد ثم عين مديرا لأمن أسيوط ثم مدير لأمن الجيزة، وحاليا محافظا للمنيا فى 26-12-2015.