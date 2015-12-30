محافظ جنوب سيناء يستعرض خطة التنمية الشاملة للمحافظة

استعرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خطط التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء، أثناء لقائه بشباب الفوج الخامس من شباب الجامعات لبرنامج رحلات "اعرف بلدك" بمشاركة 1850 شابًا وفتاةً بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ.

ويمثل المشاركون فى الفوج الخامس شباب الرياضيين المشاركون ضمن منافسات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة، والشباب والفتيات المشاركات فى المشروعات القومية الرياضية التى تنفِّذها وزارة الرياضة، كالمشروع القومى للمعاقين والمشروع القومى للفتاة والمرأة والمشروع القومى للرواد، فضلًا عن مشاركة 50 من شباب الإعلاميين والصحفيين.

واستعرض المحافظ ما تم تنفيذه على أرض المحافظة، وخطط التنمية على أرض سيناء، فى شتى النواحى، موضحًا أن المحافظة ليست فقط سياحية، ولكن بها مقومات أخرى كثيرة مثل الصناعة، مشيرًا إلى إنشاء المنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة، وزراعية أيضًا، واستزراع مئات الأفدنة الزراعية سواء كانت ضمن مشروع التنمية المتكاملة، الذى يقوم به جهاز تعمير سيناء، أو ضمن المشروع القومى لاستزراع 1.5 مليون فدان حيث نصيب المحافظة منها 20 ألف فدان.

وتطرق المحافظ إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتعليم، حيث تم إنشاء مقر مؤقت لجامعة السويس ليضم كليات "الآداب والتربية والتجارة نظام التعليم المفتوح".

كما أضاف أن هناك طفرة فى الصحة حيث يتم تطوير المستشفيات بجميع مدن المحافظة، والتوسع فى نظام القوافل الطبية والبيطرية المتخصصة لتعويض النقص فى الاستشاريين، وجار حاليًا تطوير ثلاثة مستفيات هى "أبورديس وكاترين وطابا"، بالإضافة لمستشفى دهب.

وفى سياق متصل، أكد خالد فودة، أنه لأول مرة يتم إنشاء 12 ألف وحدة سكنية بجميع مدن المحافظة، منها 5 آلاف وحدة بمدينة طور سيناء العاصمة.

وأكد المحافظ فى نهاية كلمته، أن السياحه عائدة رغم وجود أحقاد من دول معينة، وأن كل من يأتى إلى شرم الشيخ يرى بنفسه مدى الأمن والأمان الذى تتمتع به، وتمنى للمشاركين قضاء وقت ممتع ونقل ما يشاهدونه بشرم الشيخ إلى أصدقائهم وأهاليهم ونشرها فى وسائل التواصل الاجتماعى.



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