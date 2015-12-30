مجهولان يشعلان النيران فى ماكينة صرف آلى بالإسكندرية

أشعل ملثمان النيران فى ماكينة الصراف الآلى الموجودة أمام بنك مصر بمنطقة المندرة، بحرى شرق الإسكندرية، اليوم، الأربعاء .

تلقى اللواء نادر جنيدى، مدير أمن الإسكندرية إخطاراً يفيد بإلقاء ملثمان زجاجات مولوتوف على ماكينة صراف آلى، مستقلين دراجة بخارية وفرا هاربين بمنطقة المندرة بحرى التابعة لدائرة قسم شرطة المنتزة ثان .

انتقل خبراء المفرقعات والأدلة الجنائية وتم تمشيط المنطقة والاستماع إلى أقوال شهود الواقعة، الذين قرروا قيام 2 ملثمين باستقلال دراجة بخارية وإلقاء المولوتوف على واجهة الصراف الآلى ثم الفرار سريعاً.