حل جمعية تنمية المجتمع فى الرطمة بدمياط لتوقف نشاطها منذ عام 1997

شكل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، لجنة لحل جمعية تنمية المجتمع بقرية الرطمة بمركز دمياط، نظرًا لعدم وجود مقر للجمعية وعدم وجود أى نشاط لها منذ عدة سنوات، وعدم انعقاد اجتماعات الجمعية العادية منذ عام 1997 حتى تاريخه وكذلك عدم اعتماد الحسابات الختامية منذ ذلك الوقت الأمر الذى أدى إلى عدم تحقيق الجمعية الأغراض التى أشهرت من أجلها.

جاء ذلك بناء على مذكرة مديرية الشئون الاجتماعية بدمياط (إدارة التنمية) بطلب استصدار قرار بحل جمعية تنمية المجتمع بالرطمة وموافقة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووافق المحافظ على حل الجمعية وتشكيل لجنة لتصفيتها.

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