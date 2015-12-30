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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد إنهاء أعمال إنشاء حمام السباحة الدولى

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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد إنهاء أعمال إنشاء حمام السباحة الدولى بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد إنهاء أعمال إنشاء حمام السباحة الدولى
تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حمام السباحة العالمى بالصالة المغطاة بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، بعد إنهاء أعماله استعدادًا لافتتاحه رسميا، كما تفقد أيضا صالة اللياقة البدنية الملحقة بحمام السباحة.

وتفقد المحافظ مسجد الشيخ موسى بمنطقة الفيروز بطور سيناء، حيث أمر المحافظ بتصديق على فرش مساجد الشيخ موسى من نجف وسجاد من مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، رافق المحافظ اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمى المتحدث الإعلامى اللمحافظة، والمحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ إسماعيل الرواى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء ومشايخ البدو.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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