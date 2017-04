بالصور.. افتتاح المؤتمر الـ23 للحميات وأمراض الكبد بالمنوفية

شهد مصطفى بيومى سكرتير عام المحافظة، المؤتمر الثالث والعشرين للحميات وأمراض الكبد بالمنوفية، تحت عنوان The New End Of HCV Epidemic الذى تنظمه مستشفى الحميات بشبين الكوم وأمراض الكبد وجمعية أصدقاء مستشفى الحميات بالتعاون مع الجمعية المصرية للحميات، ومركز علاج الفيروسات الكبدية، ونقابة الأطباء بالمنوفية فى الفترة من 30-31 ديسمبر.

وأكد بيومى أنه يحرص على حضور المؤتمرات الطبية لوجود تكامل بين دور المحليات والصحة لمكافحة العدوى والقضاء على مسببات الأمراض.

كما ناشد السادة الأطباء للخروج بتوصيات محددة ودقيقة وقابلة للتنفيذ قدر الإمكان، لتحقيق أهداف المؤتمر على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مستشفى حميات شبين الكوم صرح علمى كبير يشهد الجديد دائمًا فى مجال التدريب والتعليم الطبى المستمر، مؤكدا أنه يجب العمل على مكافحة العدوى من خلال برامج التثقيف والتوعية الصحية بمشاركة المحليات وطالب السكرتير العام المساعد الأطباء ببذل المزيد من الجهد لرفعة وطنهم، حيث إن الله اختصهم برعاية صحة عباده وأنزلهم المجتمع منزلة عالية.

وحضر المؤتمر نخبة من الأطباء منهم الدكتور حسين محمد رئيس المؤتمر ومدير المستشفى والدكتور أحمد الجارم رئيس شرف المؤتمر والدكتور سعيد مصطفى الرئيس الفخرى للمؤتمر والدكتور محمد السباعى رئيس الجمعية والدكتور مجدى الحفناوى نقيب أطباء الغربية والدكتور حسين ندا نقيب أطباء المنوفية.



