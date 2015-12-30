هل كانت سونام كابور نجمة بوليوود الأكثر أناقةً هذا العام؟

شهد عام 2015 إطلالات ساحرة لنجمات العالم، شاهدنا خلاله تألقهنّ على السجادة الحمراء بأحدث الفساتين والتصاميم، وقد لفتتنا إطلالات نجمة بوليوود الأنيقة سونام كابور إذ كانت واحدةً من أكثر النجمات أناقةً هذا العام، حتى يمكن أن تكون الأجمل من بين نجمات بوليوود المتألقات.

كان للنجمة كابور حضور لافت وأنيق على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، حيث ظهرت بتصميم ساحر باللون الأزرق من رالف آند روسوRalph & Russo في أول إطلالاتها، واختارت الساري الهندي في إطلالات ساحرة لإطلالاتها الثانية في المهرجان، أما في آخر أيام المهرجان فقد حضرت مغطاةً بالريش الأخضر في إطلالة جريئة حملت توقيع المصمم إيلي صعب.

تهوى نجمتنا البوليوودية الأنيقة اختيار التصاميم والمجوهرات الاستثنائية وهذا ما جعلها أحد أيقونات الأناقة العالميات، شوهدت أكثر من مرة ترتدي تصاميم السعودي محمد آشي في إطلالات فخمة وعصرية، كما تعطي الساري الهندي طابعًا شبابيًّا ساحرًا في كل مرة ترتديه .

نجحت سونام كابور في اختيار إطلالاتها هذا العام، نتوق لمشاهدة المزيد من إطلالاتها الجذابة، وحتى ذلك الحين شاهدي أجمل إطلالاتها في الصور أعلاه.