"الاموال العامة"تسقط طالب وفنى كمبيوتر استوليا على أموال عملاء بنك يابانى

ضبطت مباحث الاموال العامة طالب وفنى كمبيوترلاتهامهما بسرقة بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء بنوك دول أجنبية ومصرية عن طريق القرصنة واستخدامها فى شراء أجهزة إلكترونية عبر الانترنت.

كان اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقى اخطارا من مسئولى أحد البنوك الحكومية برصد مجهول اشترى أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة من شركة تسويق إلكترونى مستخدما بيانات بطاقات ائتمانية صادرة من بنك فى دولة اليابان والذى رفض سداد قيمة المشتريات كونها نتاج احتيال ما عرض البنك لأضرار مادية.

شكّل اللواء ياسر صابر نائب المدير العام بالإدارة فريق بحث وأسفرت تحريات العقيد شريف سارى مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء النشاط كلا من " ايمن.ر " طالب مقيم بالبحر الاحمر و" محمد .ح " 28 سنة فنى شبكات كمبيوتر مقيم بحلون .

وأوضحت التحريات أن المتهم الأول حصل على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية ومصرية عن طريق القرصنة وبأسلوب احتيالى يسمى تصيد البيانات " phishing " واستخدم تلك البيانات فى شراء الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة من شركات التسويق الالكترونى طالبا تحميل قيمتها على حساب أصحاب البطاقات فيما استلم المتهم الثانى الأجهزة من مندوبى شركات الشحن.

بتقنين الإجراءات تمكن المقدمان خالد فوزى وإيهاب زكريا من ضبط المتهمين وتحفظا على العديد من الأجهزة وأوراق تثبت تورطهما فى الجريمة وحررا لهما المحضر اللازم وبأحالتهما للنيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق .