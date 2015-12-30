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المعاينة الأولية تثبت شبهة جنائية فى حريق جراج العامرية للبترول بالإسكندرية

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المعاينة الأولية تثبت شبهة جنائية فى حريق جراج العامرية للبترول بالإسكندرية المعاينة الأولية تثبت شبهة جنائية فى حريق جراج العامرية للبترول بالإسكندرية
قام خبراء الأدلة الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية بإحاطة موقع حريق جراج تابع لشركة العامرية لتكرير البترول بمنطقة حجر النواتية شرق المدينة والذى أسفر عن تفحم 6 سيارات دون حدوث إصابات.

ومنع رجال الحماية المدنية وصول أحد إلى موقع الحريق لإتمام الإجراءات الخاصة من معاينة الموقع وأخذ البصمات بعد أن أثبتت المعاينة الأولى وجود شبهة جنائية وراء الحريق.

كما انتقلت نيابة سيدى جابر إلى موقع الحريق واستمعت إلى أقوال شهود الواقعة، وعاينت موقع الحريق وطلبت سرعة تحريات المباحث حوله. وكان رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية نجحوا فى السيطرة على الحريق الذى نشب فجر اليوم فى الجراج، دون إصابات.

حيث تلقى اللواء نادر جنيدى مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً من العميد أيمن عوض مدير إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل داخل جراج تابع لشركة العامرية لتكرير البترول بمنطقة حجر النواتية. وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران باستخدام 10 سيارات إطفاء، وأسفر الحادث عن احتراق 6 سيارات دون وقوع إصابات.

على نفس الصعيد وقبل ساعات من حريق الجراج نشبت النيران بأكشاك خشبية ملحقة بوكالة الخضروات والفاكهة بمنطقة الحضرة والتى تبعد دقائق عن حريق جراج العامرية. وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإصابة 2 من أفراد الحماية المدنية باختناقات وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم. وتبين أن الحريق بسبب تسرب غاز بإحدى المواسير المجاورة للأكشاك الـ6 مما أدى لاشتعال النيران.

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مصر 365