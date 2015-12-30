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النادى الأهلى يطعن على حكم حل مجلس إدارته أمام "الإدارية العليا"

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النادى الأهلى يطعن على حكم حل مجلس إدارته أمام "الإدارية العليا" النادى الأهلى يطعن على حكم حل مجلس إدارته أمام "الإدارية العليا"
أقام المستشار يحيي عبد المجيد، بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس غدارة النادى الأهلى، منذ قليل طعنا امام المحكمة الإدارية العليا،يطالب بالغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة النادى.

اختصم الطعن رقم 19480 لسنة 62 قضائية عليا، كلا من إبراهيم إبراهيم على إبراهيم،وطارق إبراهيم عبد القادر وأشرف محمد الصفتى وحنفى محمود سليمان وأحمد حمادة هلال.
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