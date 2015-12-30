كلوب: الطقس الإنجليزي جعلني أغير فلسفتي

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن الطقس في إنجلترا جعله يغير من فلسفته التدريبية بعض الشيء.

كلوب تولى مسؤولية تدريب ليفربول هذا الموسم بعد إقالة الأيرلندي بريندن رودجرز بعد بدايته السيئة هذا الموسم.

وقال كلوب في لصحيفة بيلد "أحيانا أكون مضطرا لتغيير طريقة اللعب بسبب الطقس وأيضا وفقا للنتيجة فأنت مجبر على أن تبقي الأمور بسيطة، هنا يوجد الكثير من الالتحامات مما يجعل المباراة أكثر توترا".

وأضاف "الكرة الإنجليزية ليست أسرع من الألمانية ربما هنا الكثير من الانطلاقات لكن هناك كرة القدم مختلفة، الرياح أيضا تشكل عاملا قويا هنا في إنجلترا ونحن لسنا معتادين على هذا الأمر في ألمانيا".