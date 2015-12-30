فتوى جديدة للدعوة السلفية عن التشبه بـ"بابا نويل": أعظم المظاهر الكفرية

واصلت الدعوة السلفية حملتها التى تشنها لعدم الاحتفال بالكريسماس، حيث نشرت اليوم، الأربعاء، على صفحاتها حكم التشبه بـ"البابا نويل"، على أنه أعظم المظاهر الكفرية، الذى أجمع العلماء على أن التشبه به حرام على حد قولهم.

ونشرت الدعوة السلفية ترجمة لـ"البابا نويل" وهى تعنى "الإله أبونا" وهذه الشخصية مسيحية ترمز للقسيس نيكولاس، الذى سخر نفسه لخدمة الكنيسة والرب حسب تفسيرهم.

كما أفتت الدعوة السلفية بعدم جواز شراء شجرة عيد الميلاد وغيرها من الرموز المسيحية، التى تتبع عقائد لهم، وتؤكد: "إياك أن تشتريها أو تحتفل بها"، كما أفتت الدعوة السلفية بعد تناول شيئا من الطعام الخاص بهم طوال احتفالات الكريسماس.



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