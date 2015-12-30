وقفة لـ 14 طالبا وطالبة بتربية الغردقة بعد حرمانهم من الامتحانات

نظم 14 طالبا وطالبة من طلاب كلية التربية بالبحر الأحمر التابعة لجامعة جنوب الوادى، وقفة أمام ديوان عام المحافظة، مطالبين بتدخل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ووزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات لحل مشكلتهم والتى تهدد مستقبلهم بالضياع بعد حرمانهم من دخول امتحان التيرم بتربية الغردقة.

وأعلن الطلاب أنه منذ أن قررت إدارة كلية التربية حرمانهم من الامتحانات، بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات، بإعادتهم إلى كلياتهم التى التحقوا بها مع بداية العام الدراسى بناء على ترشيحات مكتب التنسيق قبل إضافة نسبة ال5% وتحويل أوراقهم إلى كلية التربية بالغردقة.

وكانت إدارة كلية التربية بالغردقة، التابعة لجامعة جنوب الوادى، قد تلقت إخطارًا من المجلس الأعلى للجامعات، منذ أقل من شهر تقريبا، بوجود خطأ فى احتساب درجات 14 طالبًا بعد إضافة نسبة الـ5% التى منحها المجلس لطلاب الثانوية العامة لطلاب المحافظات الحدودية من بينهم محافظة البحر الأحمر.

وطالب المجلس الطلاب بالعودة إلى الكليات التى قبلتهم بالمجموع الأصلى والتحويل من كلية التربية، الأمر الذى تسبب فى ارتباك شديد وحيرة بين الطلاب وأولياء أمورهم خاصة مع اقتراب امتحانات نصف العام، وحضورهم بكلية التربية بالفرقة الأولى لأكثر من شهرين.

و قال الدكتور محفوظ عبد الستار، عميد كلية التربية بالغردقة، إنه تلقى بالفعل خطابًا من المجلس الأعلى للجامعات بتعديل درجات 14 طالبًا لوجود خطأ فى احتساب درجاتهم بعد إضافة نسبة 5%، مشيرًا أنه نصح الطلاب المتضررين بالتوجه إلى إدارة جامعة جنوب الوادى للتعرف على كيفية الوصول إلى حل لمشكلتهم.

فيما قال أحد أولياء أمور الطلاب، ما ذنب الطلاب فى ضياع مستقبلهم بعد حساب الأعلى للجامعات المجموع بطريقة خاطئة، حيث إن المتسبب الأعلى للجامعات وإدارة الجامعة والكلية متسائلا كيف يعودون إلى كلياتهم الأولى والتى وجههم لها التنسيق وهم قضوا بالكليات الذى وافق الأعلى للجامعات التحويل لها مدة تقترب من أكثر من شهرين.

وأضاف ولى أمر طالب من ضمن الـ 14 طالبا أنه بعد أن اكتشف الأعلى للجامعات حساباته الخاطئة لمجموع الطلاب أخطر الكلية بإخطارهم بعودتهم مرة أخرى لكلياتهم الأولى التى حددها التنسيق مطالبا بتدخل الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء لإنقاذ مستقبل أبنائهم.