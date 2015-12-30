وكيل وزارة التعليم بالدقهلية يؤكد البعد عن السياسة والدين بأسئلة الامتحانات

عقد أحمد فكرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعا لمديرى عموم الإدارات وموجهى العموم (عام، فنى) وذلك بقاعة الفيديو كونفرانس.

ووجه فكرى بضرورة ضبط كافة أعمال الامتحانات من وضع الأسئلة والملاحظة والتصحيح والتنبيه على موجهى المواد وواضعى الأسئلة بالبعد عن أمور السياسة والدين أثناء وضع الامتحانات، وأن تكون الأسئلة من صميم المنهج وفى مستوى الطالب المتوسط، ويكون التصحيح أولا بأول، وتسجيل النتائج على الموقع الإلكترونى للمديرية بعد تجميعها على الفور تسهيلا لأولياء الأمور والطلبة فى الحصول على نتائج امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وأوضح أن هناك غرفة عمليات فى كل إدارة تعليمية إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية من أجل متابعة سير الامتحانات، بالإضافة إلى وجود امتحان بديل لكل مادة فى حالة حدوث تسريب أو خطأ فى الامتحانات.

وأشار إلى أنه تم عمل بروتوكول بين مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ومديرية أمن الدقهلية لتأمين كافة أعمال الامتحانات، مشددا على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة للأثاث المدرسى والاهتمام بالنظافة داخل اللجان، وأهمية توفير زائرة صحية لكل لجنة لمتابعة الحالة الصحية والنفسية لأبنائنا الطلاب، والجو المناسب لهم لأداء الامتحان بصورة جيدة.