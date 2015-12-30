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بالصور..العاملون وقيادات الشرقية يودعون "رضا عبدالسلام" بحفاوة

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بالصور..العاملون وقيادات الشرقية يودعون "رضا عبدالسلام" بحفاوة بالصور..العاملون وقيادات الشرقية يودعون "رضا عبدالسلام" بحفاوة
ودع العاملون بالديوان العام بمحافظة الشرقية، المحافظ السابق الدكتور رضا عبدالسلام بحفاوة، حيث حرص العمال والموظفون على مصافحة المحافظ وتقبيله تقديرا له.

كما قام اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية الجديد، ونائبة اللواء سامى سيدهم واللواء يعقوب إمام السكرتير العام للمحافظة، على توديع "رضا عبد السلام" حتى ركوبه للسيارة.

وناشد المحافظ العاملين بالديوان العام وقيادات المحافظ والإعلاميين الذين اصطفوا لتوديعه بضرورة بذل كل جهدهم، من أجل تحقيق مصلحة الوطن والتعاون مع القيادة الجديدة للمحافظة، وأن التغيير هو سنة الحياة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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