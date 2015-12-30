محافظ الأقصر ومدير الأمن يعلنان الطوارئ ليلة احتفالات رأس السنة

أعلن محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ بين المرافق الخدمية فى المدينة – التى تضم بين جنباتها عشرات المعابد ومئات المقابر الأثرية لملوك وملكات ونبلاء وأشراف الفراعنة – ورفع مستوى المرافق والخدمات فى المزارات الأثرية والسياحية.

فيما أكد اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، على استمرار حالة الطوارئ بين الأجهزة الشرطية بالمحافظة لتأمين احتفالات زوار المدينة بالأعياد ورأس السنة، مع تشديد الرقابة الأمنية على مداخل المدينة ومخارجها، والقيام بحملات موسعة لتمشيط الجزر النيلية والمناطق الجبلية المتاخمة للمزارات الأثرية والسياحية، وتشديد التواجد الأمنى فى محيط مطار الأقصر الدولى والفنادق والمنتجعات السياحية وعلى الطرق السياحية.

ومن جانبها، استعدت الفنادق العائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية لحفلات ساهرة لروادها فى ليلة رأس السنة، وقيام أجهزة الشرطة بفرض تدابير أمنية مشددة، شملت نشر مزيد من القوات والعربات المصفحة فى محيط الكنائس بجانب ومحيط الفنادق والمزارات السياحية، وتسيير دوريات مشتركة من الشرطة وقوات الجيش فى الشوارع والميادين، فيما تمركزت قوات من الشرطة أمام المنشآت الحيوية.

وتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين شرطة السياحة والآثار ومديرية الأمن، ضمت اللواءين على صلاح حسان نائب مدير الأمن وحسنى حسين مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار لجنوب الصعيد والعميد أبوالحجاج كمال مفتش مباحث السياحة والآثار، لمتابعة الحالة الأمنية بالمحافظة على مدار 24 ساعة .