محافظ القليوبية يتفقد عمارات الإسكان بأبو زعبل والخانكة وشبين القناطر

أجرى الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لعدد من مشروعات الإسكان بمدن أبو زعبل والخانكة وشبين القناطر، والتى يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز المركزى للتعمير، ورافقه خلال الجولة اللواء السعيد عبد المعطى سكرتير عام محافظة القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل فرحات الجولة بتفقد 59 عمارة للإسكان الاجتماعى مساحة الشقة 90 مترا وتم تنفيذ نسبة 90% منها ويقوم بالإشراف على البناء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم توصيل جميع المرافق الحيوية للوحدات، كما وجه السيد المحافظ تعليماته بسرعة البدء فى أعمال رصف وتشجير الشوارع المحيطة بالعمارات.

ثم توجه المحافظ لتفقد مشروع إسكان عرب العليقات 113 عمارة التابعة لوزارة الإسكان وأكد المسئولين على انه سيتم التسليم فى 1/4/2016 بعد الانتهاء من محطة مياه أبو زعبل كما تفقد فرحات منطقة اخرى يقوم جهاز القاهرة الكبرى ببناء عدد 27 عمارة بها وسيتم تسليمهم خلال شهرين بعد الانتهاء من الكهرباء بتكلفة 78 مليون جنيه.

وأصدر تعليماته للمسئولين بضرورة مراعاة معايير الجودة العالية فى عمليات الرصف، فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق بالمدن المختلفة وزيادة معدلات الأمان بها.