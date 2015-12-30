محافظ جنوب سيناء: السائح الروسى فى شرم الشيخ لا يمكن الاستغناء عنه

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لقاءً مع التليفزيون الروسى، وجه خلاله رسالة بأن مدينة شرم الشيخ آمنه وتنتظر عودة السائح الروسى.

وأكد المحافظ، أن السائح الروسى يمثل السائح رقم 1 فى شرم الشيخ ولا يمكن الاستغناء عنه، مشددا على أن هناك علاقات وطيدة تربط بين مصر وروسيا على مستوى الشعوب والحكومات، وأن ما يحدث ظلم لمصر ولشرم الشيخ ويعتبر بمثابة مكافأة للإرهاب، وأن شرم الشيخ بأمنها وجمالها ونظامها لا تستحق ما يحدث لها، وأكد على أهمية عودة السياحة الروسية، حيث إن السائح الروسى من السياح المحببين لدى أغلبية العاملين فى مجال السياحة.

وأضاف المحافظ أن خطط التنمية تسير بأسرع معدلاتها ولن تقف شرم الشيخ على ما هى فيه الآن، ولكن ستكون مدينة عالمية وسيزيد الإقبال عليها من شعوب العالم أجمع.