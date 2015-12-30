11 فائدة للثوم أهمها تقوية المناعة وعلاج تضخم البروستاتا

الثوم من أهم أنواع النباتات التى تحتوى على العديد من العناصر الغذائية القوية والمهمة، ولذا يعتبر تناوله مفيدًا جدًا للصحة وينصح بتناوله للحصول على العديد من العناصر والفيتامينات. الثوم وعناصره الغذائية

>فى هذا السياق، تؤكد الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، أن "الثوم" يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، ومن أهمها مضادات الأكسدة والأملاح، وفيتامينات كفيتامين "أ ، ب ، ج". تعرف على فوائد الثوم

>تقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الفوائد الهامة لصحة الجسم بعد تناوله للثوم، ومنها:

>- الثوم من أهم الأطعمة التى تحافظ على صحة القلب، وتحد من الإصابة بأمراضه المختلفة كتصلب القلب.

>- ينظم نسبة ضغط الدم.

>- يقلل فرص الإصابة بجلطات فى القلب.

>- يقلل نسبة الكولسترول فى الدم.

>- يحد من الإصابة بالتسمم الغذائى.

>- الثوم يخلص الرجال من تضخم البروستاتا.

>- مطهر للمعدة.

>- يقلل فرص الإصابة بمرض السرطان.

>- تحسين وظائف الكبد والتقليل من الإصابة بأمراضه.

>- الثوم من أهم الأطعمة التى ينصح بتناولها بكثرة أثناء فصل الشتاء لأنه يعمل كمضاد حيوى قوى ويقلل من الإصابة بنزلات البرد.

>يساهم فى تقوية الجهاز المناعى. طرق تناول الثوم للحصول على فوائده

>وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، بتناول فص من الثوم المفروم + كوب من الماء الدافئ + ملعقة من العسل الأبيض، بشكل يومى على الريق، أو تناوله مع الطعام أو فى طبق السلطة الخضراء.

شبكةعيونالإخبارية

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