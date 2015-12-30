القبض على مشتبه به مستخرج له شهادة وفاة منذ 10 سنوات بنجع حمادي

فوجئ مشتبه به أثناء القبض عليه في حملة أمنية بدائرة مركز نجع حمادي بأنه مستخرج له شهادة وفاه منذ 10 سنوات.

وتلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد أشرف حسن، مأمور مركز نجع حمادى تفيد أنه أثناء قيام حملة أمنية «حملات اليوم الواحد» لضبط المشتبه فيهم والمطلوبين على ذمة قضايا، تم القبض على «رمضان.غ.م»، 41 عامًا، عامل، أثناء سيره بمدينة نجع حمادي، حيث تم الاشتباه فيه، وعندما طلب استخراج بطاقة الهوية وفحصها، تبين أنه تم استخراج شهادة وفاة باسمه منذ 10 أعوام، من السجل المدني التابع لمركز نجع حمادي، وتم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.