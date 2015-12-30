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بالصور.. دفاع المدعى بالحق المدنى: أركان الجريمة متوفرة وتدعمها شهادة محافظ المنيا

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بالصور.. دفاع المدعى بالحق المدنى: أركان الجريمة متوفرة وتدعمها شهادة محافظ المنيا بالصور.. دفاع المدعى بالحق المدنى: أركان الجريمة متوفرة وتدعمها شهادة محافظ المنيا
استمعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر برئاسة المستشار محمد شعبان إلى مرافعة دفاع المدعى بالحق المدنى، والذى بدأ مرافعته بتأكيد ثبات التهمة على "الفخرانى" بشهادة محافظ المنيا الذى حينما سئل قال إنه تلقى اتصالا تليفونيا من المتهم أخبره فيه برغبته فى مقابلته والجلوس معه.
>اليوم السابع -12 -2015

وأضاف "الدفاع" قائلاً: إن أركان الجريمة ثابته ومتوفرة سواء بشهادة محافظ المنيا، أو الأموال التى ضبطت بحوزة المتهم والتسجيلات، فضلا عن التلبس .
>اليوم السابع -12 -2015

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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