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بالصور.. دفاع الفخرانى: موكلى لم يسعى للحصول على المال وإذن النيابة بضبطه باطل

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بالصور.. دفاع الفخرانى: موكلى لم يسعى للحصول على المال وإذن النيابة بضبطه باطل بالصور.. دفاع الفخرانى: موكلى لم يسعى للحصول على المال وإذن النيابة بضبطه باطل
استمعت محكمة جنح مستأنف أول أكتوبر اليوم برئاسة المستشار محمد شعبان لمرافعة دفاع حمدى الفخرانى والذى أكد على أن الجريمة وهمية وموكله تعرض لفخ، ورجل الأعمال علاء حسانين هو من سعى إليه زاعما رغبته فى تسوية الخلافات بينه وصموئيل ثابت وموكله لم يتحصل على المبالغ ولم يسعى اليها ودفع المحامى ببطلان إذن النيابة العامة لمخالفته صحيح القانون وبطلان إجراءات الضبط و التفتيش .

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"،رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد ،بتهمة تقاضى مليون جنيه - من أصل 5 ملايين متفق عليها - من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى المطالبة باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بشركة"صموئيل".

وقضت محكمة جنح أول أكتوبر بحبس الفخرانى نائب مجلس الشعب السابق، 4 سنوات مع الشغل،وتغريمه 100 ألف جنيه، بتهمتى "استغلال النفوذ والابتزاز".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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