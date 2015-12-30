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بالصور.. الفخرانى يجلس فى مقاعد المحامين أثناء نظر استئنافه على حبسه 4 سنوات

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بالصور.. الفخرانى يجلس فى مقاعد المحامين أثناء نظر استئنافه على حبسه 4 سنوات بالصور.. الفخرانى يجلس فى مقاعد المحامين أثناء نظر استئنافه على حبسه 4 سنوات
خرج حمدى الفخرانى من قفص اتهام محكمة جنح مستأنف أول أكتوبر التى تنظر طعنه اليوم على حبسه 4 سنوات بتهمتى "الابتزاز واستغلال النفوذ ،وجلس فى مقاعد المحامين بالقاعة وتابع مرافعة الدفاع وبحوزته أوراق دون فيها ملاحظاته على االقضية لإطلاع دفاعه عليها .
>اليوم السابع -12 -2015

واستمعت المحكمة برئاسة المستشار محمد شعبان لمرافعة دفاع الفخرانى فأكد أن الجريمة وهمية وموكله تعرض لفخ، ورجل الأعمال علاء حسانين هو من سعى إليه زاعما رغبته فى تسوية الخلافات بينه وصموئيل ثابت وموكله لم يتحصل على المبالغ ولم يسعى اليها ودفع المحامى ببطلان إذن النيابة العامة لمخالفته صحيح القانون وبطلان إجراءات الضبط و التفتيش .
>اليوم السابع -12 -2015

وكانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"،رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد ،بتهمة تقاضى مليون جنيه - من أصل 5 ملايين متفق عليها - من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى المطالبة باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بشركة"صموئيل".
>اليوم السابع -12 -2015

وقضت محكمة جنح أول أكتوبر بحبس الفخرانى نائب مجلس الشعب السابق، 4 سنوات مع الشغل، وتغريمه 100 ألف جنيه، بتهمتى "استغلال النفوذ والابتزاز".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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