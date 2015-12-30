صور| محافظ أسوان يجتمع بمسئولى مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان

قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان عقد أجتماع دورى كل أسبوعين مع تنفيذ جولات ميدانية مفاجئة لمتابعة مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة سواء التابعة لمشروعات الإسكان الجديدة أو للتوسعات السكنية المتوقعة مع حضور ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة معدلات التنفيذ أول بأول تحقيقاً للشفافية والنزاهة والمصداقية.

وأضاف اللواء حجازى أن المرحلة الحالية تحتاج لبذل المزيد من الجهد والعرق لتخفيف المعاناة عن المواطنين وخاصة فى المناطق التى تعانى من مشاكل تكرار إنقطاع مياه الشرب وأيضاً ظاهرة تعدد الكسورات والطفح لشبكات المياه والصرف الصحى داخل مدينة أسوان وباقى مدن المحافظة.

جاء ذلك فى أجتماع المحافظ مع مسئولى الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والطرق والمقاولون العرب وهيئة الأوقاف والتنمية الحضرية بحضور محمد عاطف السكرتير العام وعبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة الإسكان.

وأكد محافظ أسوان أن هناك رؤية محددة تقوم على سرعة حل المشاكل التى تعوق تسليم الوحدات السكنية للمستحقين من الشباب من خلال تكليف رئيس لجنة الإسكان بإعداد بيان بالأعتمادات المالية المطلوبة لترفيق مشروعات الإسكان وعرض ذلك على رئيس الوزراء و وزير الإسكان وخاصة مشروعات إسكان الأوقاف والإسكان الإجتماعى بالصداقة الجديدة والإسكان المتميز بالعقاد.

وأشار اللواء حجازى إلى أن إدخال الصرف الصحى لمشروعات الإسكان الجارية يحتاج لأعتمادات ضخمة سواء للخطط العاجلة أو الدائمة حيث أصبحت البنية الأساسية لمدينة أسوان من محطات المعالجة والرفع وشبكات الصرف الصحى غير قادرة على إستيعاب أى مشروعات إسكان جديدة أو توسعات عمرانية مستقبلية.

وأستعرض رئيس لجنة الإسكان بالمحافظة الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان المختلفة الجارية بالمحافظة حيث تم الإنتهاء من مشروع إسكان الشباب بالكامل بمنطقة الصداقة الجديدة بإجمالى 11 ألف وحدة سكنية وزعت للشباب المستحقين علي 5 مراحل ، مؤكداً على أنه متبقى تسليم 264 وحدة سكنية بدراو على الرغم من الإنتهاء من إنشائها وتشطيبها بسبب عدم توافر مرافق الصرف الصحي وحاجتها لخط طرد بطول 5 كم ، وأيضاً متبقى تسليم 288 وحدة سكنية بكوم امبو حيث تم الإنتهاء من 50 % من الإنشاءات ولا يوجد بها أي معوقات لتوصيل الكهرباء أو المياه وجارى تنفيذ خط انحدار للصرف الصحي بطول 1,5 كم لربطه بمحطة البيارة .

وأشار عبد الناصر عبد الحميد بأنه تم إنشاء 1856 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية منهم 1256 وحدة سكنية تم توزيعها بمنطقة الصداقة القديمة ، فى حين متوقف التسليم لـ 360 وحدة سكنية بالعلاقى وأيضاً 168 وحدة سكنية بالطويسة بدراو بجانب 72 وحدة سكنية بالعقيبة بادفو نظراً لاستكمال أعمال الصرف الصحى والكهرباء ، وفى السياق نفسه أوضح المهندس وليد توفيق مدير عام الإسكان بأنه بالنسبة لمشروع أسكان هيئة الأوقاف بمنطقة الصداقة الجديد فقد وصلت نسبة التنفيذ إلى 100% من المرحلة الأولى للمشروع بأجمالى 2760 وحدة سكنية فى حين وصلت نسبة التنفيذ إلى 85 % فى المرحلة الثانية بإجمالى 2160 وحدة سكنية ، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الكهرباء وجارى العمل فى شبكات مياه الشرب فى حين بدء العمل في الحل العاجل لإنشاء 3 محطات لرفع للصرف الصحي للمنطقة مع توصيلها بمحطة المعالجة 40 بالعلاقى من خلال خط طرد طوله 14 كم ومن المخطط الانتهاء من المشروع بالكامل فى يناير 2017.